Anziani fragili e caregiver: a Milano, cure e soluzioni mirate

RSA/RSD Leopardi: risposte assistenziali di qualità per anziani fragili e i loro caregiver

Risposte concrete e soluzioni di altissima qualità per i senior con RSA/RSD Leopardi, residenza del Gruppo La Villa, realtà toscana con all’attivo 29 strutture in 5 regioni d’Italia: nuovi approcci di cura caratterizzati da umanità e terapie innovative in contesto di pregio a Villastanza di Parabiago, all’interno di un complesso edificato ex novo nel 2016 che si sviluppa su tre piani, con un ampio e fresco giardino oltre a un grande parcheggio privato.

La struttura, che ospita anche una Residenza assistenziale per adulti disabili di 20 posti, dispone di camere doppie o singole luminose e climatizzate e, tra i suoi 100 posti accreditati da Regione Lombardia, offre anche un nucleo dedicato a persone anziane con morbo di Alzheimer o decadimenti cognitivi gravi e a pazienti in Stato Vegetativo: un servizio di importanza vitale sul territorio milanese per rispondere, in maniera qualificata e umana, alle necessità di chi è fragile. Senza dimenticare l’ampio ventaglio di terapie non farmacologiche: l’ortoterapia, la pet therapy, la fisioterapia e molto altro. Come racconta Arianna Tosetto, Responsabile di Struttura: “nella nostra Residenza accogliamo persone con patologie differenti, riservando loro assistenza continua e qualificata, all’interno di un ambiente familiare e sereno”.

CDI Leopardi: la soluzione per chi cerca assistenza diurna

Una risposta concreta arriva anche per chi, parzialmente autosufficiente, cerca assistenza in regime giornaliero: il centro diurno integrato Leopardi, a Milano, zona Quarto Oggiaro, dispone di 20 posti autorizzati e accreditati da Regione Lombardia, nonché contrattualizzati con ATS Milano Città Metropolitana, tutti dedicati agli anziani che vivono a casa, con compromissione parziale dell’autonomia personale. Il centro consta di ambienti moderni, ampi spazi comuni, un giardino ombreggiato e attrezzato, oltre a un ampio programma di attività ludico ricreative innovativo basato sulla stimolazione mnemonica, creativa e sulla socialità. Dispone anche di servizio di trasporto su richiesta.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

RSA/RSD Leopardi si trova a Villastanza di Parabiago, a pochi chilometri da Milano. Il CDI Leopardi si trova in Via Pascarella 19, Milano città.

Per informazioni sulle modalità di ingresso è possibile contattare il Centro Assistenza al numero verde gratuito 800688736, scrivere a assistenzaclienti@lavillaspa.it o compilare il form sul sito web del Gruppo a questo link