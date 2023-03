Perché ricorrere a un’agenzia per la ricerca di un’assistente domiciliare

Da diversi anni, nel nostro Paese si registra un aumentato bisogno di personale professionale specializzato nell’assistenza domiciliare.

Di norma, quando si parla di assistenza domiciliare, il pensiero corre istintivamente alla situazione di persone anziane con limitate capacità motorie, ma il problema è decisamente più ampio; infatti, accanto a persone di una certa età che hanno bisogno di un certo aiuto in determinate circostanze, ma che comunque sono autosufficienti in molte delle loro attività quotidiane, vi sono purtroppo moltissime altre situazioni decisamente più complesse: malati di Alzheimer, persone anziane affette da demenza senile, malati psichici, malati oncologici, malati terminali, soggetti affetti da gravi cardiopatie, persone colpite dal morbo di Parkinson e via discorrendo.

Queste situazioni, come facilmente si può immaginare, sono particolarmente complesse, non solo per la persona stessa, ma anche per tutto il nucleo familiare e, nella quasi totalità dei casi, comportano un grave scadimento della qualità di vita di tutti i membri della famiglia, anche dei membri più piccoli o giovani che, ovviamente, risentono del clima di difficoltà familiare.

Cosa fare quando in una famiglia vi sono persone che necessitano di una badante fissa o di una badante a ore?

Decenni fa l’organizzazione familiare era decisamente diversa da quella di adesso; infatti, in genere, non tutti i membri del nucleo familiare lavoravano fuori casa, motivo per cui l’assistenza familiare di persone anziane e malate o comunque non del tutto autosufficienti era demandata a chi rimaneva nell’ambito domestico; oggi non è più così; nella stragrande maggioranza dei casi tutti i membri del nucleo familiare lavorano fuori casa e, conseguentemente, è necessario, se vi sono situazioni come quelle sopraesposte, ricorrere all’aiuto di caregiver, a una badante fissa o a una badante a ore.

Le statistiche riportano anche che il problema è maggiormente sentito nel nord del Paese, probabilmente perché vi è un maggiore tasso di industrializzazione; ecco perché molte famiglie si rivolgono a un’ agenzia badanti Milano che li aiuti nella ricerca di personale selezionato con grande esperienza nel settore e che, a seconda dei casi, abbia una reperibilità h24.

Da qualche tempo per esempio, è attiva in Lombardia (Milano e Provincia, Monza e Brianza ma anche a Varese, Lecco e Como) l’azienda Famiglia Riunita che offre un servizio di primordine per quanto riguarda l’assistenza familiare; l’agenzia infatti gestisce la selezione dell’operatore più adeguato allo specifico servizio richiesto (badante, fisso, badante giorno, badante uomo, badante notturna oppure a ore ecc.), peraltro in tempi molto rapidi, un aspetto fondamentale quando vi sono bisogni familiari di una certa portata.

Assistenza domiciliare: perché il lavoro dell’agenzia è fondamentale?

Ricorrere a un’agenzia come Famiglia Riunita è fondamentale perché si tratta di un’azienda che sottopone i vari candidati al ruolo di badanti a test e colloqui-psicoattitudinali verificando che i futuri operatori abbiano tutti i requisiti necessari per un compito così delicato e importante come quello dell’assistenza familiare a persone in difficoltà.

La scelta della persona giusta è di importanza cruciale perché, come facilmente si può comprendere, si ha a che fare con situazioni particolarmente complesse sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Un badante non deve solo avere capacità professionali di altissimo livello, ma anche doti umane non indifferenti come l’empatia, la pazienza e la dedizione alla persona malata. Il suo non facile compito è quello di rendere la vita più facile all’assistito e alla sua famiglia. Ecco perché il ruolo di un’agenzia specializzata nella selezione del personale giusto è di importanza fondamentale.

Quali sono i servizi dell’agenzia?

L’agenzia fornisce un’assistenza a tutto tondo perché oltre a scegliere e a inviare il caregiver più adatto alla specifica situazione, offre anche servizi di sostituzione badante per ferie, malattia, dimissioni ecc. L’agenzia può anche fornire un servizio di badante per dimissioni da ospedale o da RSA, ma anche per l’assistenza notturna in ospedale o a domicilio nel caso malati terminali o psichiatrici ricorrendo a personale qualificato come operatori socio-sanitari (Oss) o ausiliari socio-assistenziali (Asa).