5 modi per risparmiare su Yoox

Nata da un'intuizione di Federico Marchetti, Yoox è apparsa a Bologna nel 2000, riuscendo ben presto a diffondere il proprio catalogo incentrato sui capi d'abbigliamento di brand famosi attraverso più di 30 negozi monomarca. E l'apertura dell'eshop online non ha fatto altro che aumentare il numero degli affezionati clienti.

A differenziare la proposta Yoox da quella di altre realtà oggi sul mercato è stata la scelta di presentare articoli provenienti da marchi specializzati nell'alta moda. A trovare spazio nel catalogo sono prodotti invenduti che, in quanto tali, vengono offerti a prezzi davvero convenienti.

Sconto del 10% con l’iscrizione alla newsletter

È iscrivendosi alla newsletter che un utente avrà la possibilità di risparmiare ancora di più. Scorrendo la home page fino alla fine apparirà la dicitura "Yoox News", seguita dalla scritta "Iscriviti alla newsletter e scopri le ultime novità e promozioni". Inserendo la propria email l'utente si vedrà assegnare uno sconto del 10%, utilizzabile sull'ordine successivo.

15% di sconto registrandosi al sito

Yoox è divenuto un punto di approdo privilegiato per chiunque abbia a cuore la propria immagine, e desideri sentirsi a perfetto agio in qualunque occasione. E avere a disposizione un catalogo capace di ospitare articoli di marchi come Armani, Cavalli o Dolce e Gabbana, rende ancora più semplice il raggiungimento di tale obiettivo.

Dal canto suo, è lo sconto del 15% assegnato agli utenti che si registrano al sito Yoox, a rendere ancora più piacevoli i minuti trascorsi tra le pagine del sito ufficiale. Effettuare la registrazione è molto semplice: occorre solamente cliccare sul pulsante virtuale posto nella home page, in alto a destra, e inserire i dati personali richiesti, per ottenere le credenziali di accesso, avendo così diritto al suddetto sconto. Una volta ricevuto, quest'ultimo potrà essere applicato su un ordine futuro.

Un regalo di compleanno che ti fa risparmiare il 20%

Quello del compleanno è un giorno che merita di essere festeggiato a tutte le età. D'altronde, scartare un regalo offre attimi di piacere sia ai più piccoli che agli adulti. E la sorpresa è ancora più gradita quando a ricordarsi del compleanno è il proprio eshop preferito. Yoox, in questo ambito, ha deciso di offrire a qualsiasi utente iscritto, e che abbia fornito i dati personali necessari, il 20% di sconto attraverso un buono assegnato nel giorno del compleanno. Un'ulteriore possibilità di risparmio concessa dal negozio online di articoli di moda e design.

Per cogliere al volo l'occasione un utente potrà anche attivare l'opzione "Premiere", ottenendo una notifica via email nel momento in cui gli articoli che desidera, ma che in quel momento non risultano disponibili, torneranno nuovamente a far parte del catalogo. Quando ciò accadrà sarà pronto a inserirli nel carrello, aggiungendo il codice relativo allo sconto per vedere diminuire l'importo complessivo.

Sfruttare i siti di codici sconto

Chi naviga spesso in Rete, e difficilmente resiste alla tentazione di effettuare acquisti dagli eshop più famosi, ha nei codici sconto lo strumento più efficace per massimizzare il risparmio. Questa promozione, equiparabile ai buoni cartacei utilizzati da anni per acquistare nei supermercati, permette in poche mosse di beneficiare di un ribasso davvero elevato nell'invio degli ordini inoltrati in moltissimi estore. In nostro aiuto arrivano i portali specializzati in codici sconto, dove oltre a poter trovare un gran numero di coupon per molti eshop online è possibile trovare anche diversi codici sconto Yoox. Ma come funzionano? Una volta prelevata la promozione ritenuta migliore, un utente dovrà solamente provvedere ad attivarla. Come? Dopo aver selezionato gli articoli da acquistare, semplicemente inserendo il codice alfanumerico relativo alla promozione stessa nella pagina riepilogativa del carrello, in un box appositamente riservato, cliccando in seguito sul tasto accanto. Oltre ai siti dedicati ai codici sconto, a dare notifica delle offerte disponibili in un dato momento è la newsletter Yoox, cui è possibile iscriversi gratuitamente.

Sconti Esclusivi Online sul sito di Yoox

Non tutte le persone che acquistano abitualmente sull'eshop Yoox sono a conoscenza dell'origine del nome. Quest'ultimo, curiosamente, è legato alla scienza: "X" e "Y" fanno riferimento ai simboli di genere (femminile il primo e maschile il secondo). A unirli è la doppia O, ossia il binario virtuale su cui corre il messaggio dell'estore. Il sito, infatti, propone articoli di brand selezionati dedicati sia all'universo maschile che a quello femminile.

Chi desidera risparmiare avrà modo di trovare costantemente sconti esclusivi online. La sezione "Outlet", ad esempio, presenta capi e accessori delle diverse categorie a un prezzo davvero interessante. Da non perdere sono i saldi stagionali, anch'essi contraddistinti da promozioni accattivanti su un gran numero di articoli.

Che l'idea sia di acquistare capi d'alta moda, abbigliamento sportivo o capi ideali per un outfit casual, le certezze saranno due. Da un lato quella di risparmiare; dall'altro la sicurezza di ricevere direttamente a casa articoli di qualità.