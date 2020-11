Spazio Conad anche a Rescaldina, tutto per la spesa di qualità

Prosegue con il negozio di Rescaldina il programma dei cambi insegna dei punti di vendita Auchan in Spazio Conad. L’ipermercato di Rescaldina, dopo un breve periodo di transizione, è stato rinnovato completamente e adattato al nuovo format ideale per una spesa completa e di qualità, connotata da innovazione, sia di prodotto che di servizio.

Spazio Conad a Rescaldina apre l’11 novembre

Il nuovo punto vendita sarà gestito dalla società NTC8 srl di Giuseppe Zavaglia, imprenditore di comprovata esperienza maturata nel settore della gdo. L’apertura al pubblico è prevista per mercoledì 11 novembre alle ore 9.00. I 210 addetti della ex catena francese – per i quali nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali – hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati.

Tanti reparti per ogni esigenza

Nell’ipermercato sono presenti tanti reparti in grado di coprire ogni esigenza di consumo. Accanto a essi figurano anche tanti servizi che danno risposta ai bisogni dei clienti. L’ortofrutta con il corner biologico, la macelleria con la lavorazione della carne in osso e con banco servito, la pescheria, il reparto salumi e formaggi e la gastronomia. Da provare poi la panetteria di produzione propria, i freschi confezionati e l’ampia scelta di prodotti da dispensa. Ricco anche il settore non-food con il mondo casa, l’abbigliamento, il tessile e il tempo libero che offrono ampi assortimenti. Nei reparti freschi e freschissimi il cliente trova tanti prodotti improntati ai nuovi modi di consumo. Si spazia dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero.

Sapori, qualità e natura

Prevista una ricca offerta di prodotti locali a marchio Sapori&Dintorni in un corner dedicato e Conad Percorso Qualità. Questi sono affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi tutte collocate in un corner all’interno del reparto ortofrutta.

Dai Pet alla cura della persona, dalla food court all’hi-tech

Nel percorso d’acquisto il cliente potrà scoprire tante novità rappresentate dal Pet Store Conad, negozio specializzato in alimenti e articoli per animali. Con Cura, invece, è uno spazio progettato che accorpa Parafarmacia e Ottico Conad con servizi e consulenze qualificate erogate da professionisti. Infine, la food court Sapori&Sorrisi, un luogo di ristoro con bar e self service, il tecnologico gestito da Unieuro, l’angolo Sapori dal Mondo dove spezie e cibi etnici non mancano, e uno spazio fire leaf&sushi.

Le parole dell’AD, Luca Panzavolta

“Prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese dalla cooperativa in Lombardia”, sottolinea l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta. “Rilanciamo questo punto vendita in un momento particolare, difficile e delicato per tutti. Abbiamo condiviso con il sindaco Gilles Ielo di evitare la cerimonia del taglio del nastro e mantenere un profilo rigorosamente privato per i soli collaboratori. In questo modo restiamo nel pieno rispetto delle direttive comunicate, seguendo i protocolli di protezione e sicurezza per dipendenti e clienti. Il nuovo Spazio Conad sarà gestito da un imprenditore che ha raccolto una sfida difficile, impegnativa, ma entusiasmante. Sono convinto che metterà a frutto la sua capacità gestionale e la sua competenza professionale per ottenere un ottimo risultato. Abbiamo modificato la vecchia generazione di ipermercato per diventare un punto di vendita in linea con i tempi a fronte di un investimento economico molto importante. A Rescaldina il nuovo Spazio Conad saprà valorizzare al meglio la filosofia commerciale del gruppo, anche per l’aumentata capacità funzionale derivante dallo sviluppo della struttura tutta al piano terra e caratterizzata da un’offerta completa, conveniente e di qualità”.

Spazio Conad a Rescaldina, la scheda tecnica

Il punto vendita si sviluppa su una superficie di vendita di ca. 7500 mq.

Parcheggio posti auto 3410.

Numero dipendenti 210 (160 donne, 50 uomini).

42 casse (9 self check out, 4 self scanning con self payment, 18 tradizionali, 11 dislocate nei vari concepts).

Il supermercato è aperto con orario continuato da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.