I migliori vini italiani a casa tua, solo con un click

L’attitudine al retail che nasce dall’esperienza della vendita diretta del vino consegnato a domicilio e che, nel tempo, si è evoluta con il primo shop online di una delle cantine del gruppo viticolo Mondodelvino SpA: Poderi dal Nespoli. Un percorso che oggi si completa con la presentazione dello shop online dell’intero gruppo e diventa una piattaforma multicanale che unisce gioco, esperienza di acquisto e incontro attraverso le soluzioni digitali, aprendosi a sempre nuovi progetti che si aggiungeranno nel tempo. È questo che Mondodelvino presenta ha presentato il 10 aprile 2020 attraverso una conferenza stampa ‘smart’.

È un vero e proprio portale il sito che Mondodelvino ha strutturato con lo scopo di spiegare al meglio al consumatore come si compone la propria realtà aziendale, passando poi a un’area retail ricca di contenuti che permette di acquistare direttamente dal produttore. In questo spazio l’utente può iniziare il proprio percorso scoprendo, attraverso il semplice test “Che vino sei?”, quali sono i vini che meglio rispecchiano le sue preferenze ed esigenze di consumo iniziando così a orientarsi all’interno della ricca offerta di prodotti che Mondodelvino propone ovvero la sua realtà composta di diverse cantine tra Piemonte (Cuvage e Ricossa), Romagna (Poderi dal Nespoli) e Sicilia (Barone Montalto). A questa esperienza virtuale l’utente può iniziare a pensare, inoltre, di affiancare l’organizzazione della propria esperienza reale presso la Wine Experience, l’innovativo spazio che l’azienda ha inaugurato un anno fa nella sua sede di Priocca (CN) e dove, nel contesto di uno dei paesaggi viticoli più belli del mondo ossia Langhe-Roero-Monferrato, è possibile visitare uno percorso multimediale oltre che didattico e conoscitivo; permette al visitatore di compiere un viaggio attraverso la cultura vitivinicola tra storia, territori, vitigni e processi produttivi. Il portale offre diverse possibilità di visita e degustazione che l’utente può decidere di acquistare da casa e di realizzare a Priocca. Infine l’esperienza di vendita diretta che porta il vino a casa, ma non solo.





Mondodelvino vuole infatti arricchire l’esperienza di acquisto offerta al proprio consumatore e lo fa attraverso un servizio che al momento è messo a disposizione di tutti coloro che acquistano nello shop online, ovvero la possibilità di attivare una degustazione con un vero enologo o un sommelier dell’azienda. Una volta ricevuti i vini acquistati sul portale, è infatti possibile – direttamente da casa propria – organizzare un momento di degustazione guidata che sfrutta i mezzi digitali con la possibilità di poter scegliere la degustazione con un enologo o con un sommelier, a seconda delle proprie esigenze. Un servizio aggiuntivo di grande valore che l’azienda, da sempre attenta alle novità e alle tendenze digitali, vuole dedicare ai propri clienti allo scopo di arricchire la loro “user experience” in Mondodelvino.

Esperienza, passione, gusto e cultura. Questi i valori caratterizzanti del gruppo Mondodelvino SpA, realtà dinamica e all’avanguardia che porta nel mondo il vino italiano di qualità anche grazie alle nuove potenzialità della vendita e-commerce.

shop.mondodelvino.com