Confermata anche per l'anno sportivo 2023/2024 il voucher sport offerto dal comune di Pero per aiutare le famiglie con un contributo per le attività sportive: finanziate 41 domande su 99 richieste.

Voucher sport: finanziate 41 domande su 99

Grazie al voucher sport, le famiglie hanno potuto richiedere un contributo a copertura, totale o parziale, della somma destinata all’scrizione a corsi sportivi di minori di età compresa tra i quattro e i diciassette anni.

I voucher, del valore massimo di 300 euro, sono stati assegnati in base al valore della certificazione ISEE del nucleo familiare (dal più basso al più alto) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 11.000 euro.

Quest’anno sono stati rivisti modalità e tempi dell’Avviso con un duplice obiettivo. Innanzitutto: raggiungere le famiglie a basso reddito, con la formazione di una graduatoria che tenga conto della situazione familiare anziché dell’ordine di presentazione della domanda, affinché la pratica sportiva non subisca discriminazioni reddituali. In secondo luogo, la pubblicazione dell’Avviso è stata programmata per permettere alle famiglie di conoscere l’esito della domanda prima dell’avvio del corso sportivo.

Le parole dell'assessore Barletta

Tramite Sportello telematico sono state raccolte 99 domande, di cui 94 giudicate ammissibili. Nel 2021/2022, erano state presentate 55 domande. In questa fase, 41 sono le richieste che risultano coperte dalle risorse stanziate dall’Amministrazione comunale.

Giuseppe Barletta, assessore a Qualità Urbana, Servizi a rete e Sport, commenta:

«Con l’iniziativa Voucher sport abbiamo voluto aiutare le famiglie nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli. Le domande di voucher sport sono aumentate di anno in anno, ma quest’anno abbiamo registrato un vero e proprio boom: questo dimostra che la misura risponde a un reale bisogno delle famiglie. Proprio per questo, l’Amministrazione si impegna fin d’ora a trovare le risorse necessarie, che ammontano a quasi 10mila euro, per finanziare anche tutte le altre domande che attualmente non trovano copertura. Per questo proporremo una variazione al primo Consiglio comunale utile, che dovrebbe essere convocato per la fine del mese di settembre».

I voucher saranno erogati una volta confermata l’avvenuta iscrizione del minore. Nei prossimi giorni, le famiglie riceveranno dagli uffici una comunicazione all’indirizzo e-mail fornito in sede di presentazione della domanda, contenente le indicazioni sulla procedura da seguire.