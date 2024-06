Volontario da oltre 40 anni: riconoscimento civico al professor Marco Buttafava

Riconoscimento civico a Marco Buttafava.

Marco Buttafava ha ricevuto il Riconoscimento civico

A conferirglielo, per l'impegno, la disponibilità e la generosità che ha sempre dimostrato in oltre 40 anni di volontariato nel territorio, sono stati il sindaco di Bareggio Linda Colombo e l’assessore Raffaella Gambadoro.

Nella motivazione riportata sul registro comunale delle onorificenze si legge:

"Architetto, insegnante presso la scuola media di Bareggio, a lungo presidente e ora segretario dell'associazione Uildm di Bareggio, ha fatto del supporto alle persone fragili e alle loro famiglie la sua ragione di vita".

Il conferimento nel giorno del suo 80esimo compleanno

Il conferimento del Riconoscimento civico è avvenuto sabato 22 giugno, giorno in cui il professor Buttafava ha compiuto 80 anni. Il suo impegno sociale nella Uildm, associazione che si occupa del sostegno alle persone con malattie neuromuscolari, iniziò quando nella sua classe arrivò un alunno diversamente abile.

I complimenti del sindaco per il suo costante impegno

Il sindaco Linda Colombo ha dichiarato:

"Ringraziamo la Uildm per l’invito all’evento e per averci "suggerito" questo riconoscimento. Complimenti al professor Buttafava per il suo costante impegno, silenzioso e lontano dai riflettori, in aiuto di chi ha bisogno a Bareggio e non solo".