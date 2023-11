Volano stracci nel circolo di Forza Italia

«Chiediamo al coordinatore cittadino Gennaro Ricciardi di prendere atto del fallimento della sua gestione e di rassegnare le dimissioni, lasciando spazio a qualcuno che sia capace di guidare con autorevolezza il partito visto che mancano pochi mesi alle elezioni amministrative della primavera 2024».

Non lascia spazio a interpretazioni il comunicato rilasciato da due esponenti di Settimo Milanese di Forza Italia.

A parlare sono Anna Moreo, responsabile dei Seniores di Forza Italia Settimo Milanese e fondatrice del circolo locale nel 1994, e Roberta Ferrante, responsabile dei Giovani.

«Invitiamo ufficialmente Ricciardi a fare un passo indietro – afferma Anna Moreo – visto che c’è già stata una raccolta firme interna al partito che di fatto lo sfiducia per incapacità e inadempienza. In vista delle elezioni servono persone capaci di fare squadra e di avere un consenso sul territorio e lui ha dimostrato di non avere né l’una né l’altra cosa».

«La non-gestione di Ricciardi è sotto gli occhi di tutti – aggiunge Roberta Ferrante -. Mai un’iniziativa, mai una proposta, mai un’uscita sui giornali… Non fosse stato per il capogruppo Ruggiero Delvecchio non sarebbero stati nemmeno organizzati i gazebo per partecipare alle feste di Settimo e Seguro. E ormai, sapendo di essere in minoranza, non convoca più neppure il direttivo. E’ quindi evidente che, a poco più di sei mesi dalle elezioni, occorre voltare pagina».