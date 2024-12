"Vivi Legnarello" e il resoconto di quanto fatto nel 2024

Il 2024 è stato un anno in cui hanno tenuto banco importanti piani per il futuro della città di Legnano, e quindi anche del quartiere di Legnarello.

E’ stato approvato il PGT (Piano di Governo del Territorio) ed è stato adottato il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), al quale il comitato “Vivi Legnarello” ha partecipato attivamente presentando diverse osservazioni, che saranno poi discusse dal Consiglio Comunale.

"A differenza di quanto accaduto per le nostre osservazioni alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del PGT, per le quali non abbiamo ricevuto alcun riscontro, siamo fiduciosi che siano approvate le numerose proposte che abbiamo presentato con lo scopo di mantenere vitale e vivibile il quartiere - fanno sapere da Vivi Legnarello - Innanzitutto una regolamentazione della sosta che tuteli residenti e clienti delle attività commerciali di vicinato, come già accade in altre città simili a Legnano; una soluzione progettuale che consenta di rendere ciclabile la via Ugo Foscolo senza cancellare una quarantina di spazi a parcheggio, quanto mai necessari in un quartiere dal tessuto edilizio anziano e quindi carente di garage e spazi a parcheggio interni alle proprietà; regolamentazione con rotatoria degli incroci Volta / Filzi e Resegone / Filzi, quest’ultimo divenuto pericoloso dopo l’improvvida idea di rimuovere la rotatoria; degli schemi di circolazione che non isolino il quartiere e non uccidano il poco commercio di vicinato rimasto. Queste sono solo alcune delle osservazioni che abbiamo presentato".