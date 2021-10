Villa Cortese non cambia sindaco

Elezioni 2021

Alessandro Barlocco è stato confermato con il 67% delle preferenze

Anche a Villa Cortese, come accaduto per Buscate, c'è stata una riconferma con percentuali "bulgare": Alessandro Barlocco di Insieme per Villa, primo cittadino uscente, ha ottenuto nuovamente la fiducia dei propri concittadini. A mettere la crocetta sul suo nome è stato il 67,39% dei votanti. Katia Iura di NuovaMente Villa si è fermata al 32,61%.