"Vigili senza cintura? La legge lo consente", il sindaco replica dopo la polemica social

«Vigili senza cintura», scoppia la polemica sui social. La sindaca di Dairago Paola Rolfi chiarisce: «La legge lo consente».

La cintura agganciata senza il conducente

Nell’auto della Polizia Locale, in sosta sulla pubblica via, la cintura è tesa, agganciata, senza il conducente. E sui social scoppia la bufera con alcuni cittadini che accusano gli agenti del Comando cittadino di non rispettare le regole. Il sindaco interviene smorzando la polemica:

«La legge lascia agli agenti facoltà discrezionale, specie in caso di emergenza».

Il video che fa discutere

Ha fatto discutere in questi giorni il video pubblicato sui social che ritrae l’auto della Polizia Locale dairaghese in sosta al cui interno si vede, nella parte del conducente, la cintura di guida allacciata. Un escamotage che viene utilizzato per evitare che il cicalino del veicolo segnali la mancanza dei requisiti di sicurezza. Un modo, per dirla in altre parole, per fare a meno della cintura.