Vigili fino a tardi e sosta agevolata per Natale

Magenta

La Giunta ha approvato un pacchetto di provvedimenti che mirano al sostegno del commercio locale

L'asessore alla sicurezza e vicesindaco Simone Gelli spiega le misure messe in atto in vista delle festività.

«Col Comando di Polizia Locale, siamo pronti ad un controllo del territorio che miri ad aumentare la percezione della sicurezza in particolare nelle vie in cui sono presenti i nostri commercianti – afferma - Verranno organizzate pattuglie a verrà effettuata una estensione dell’orario di servizio per consentire ai commercianti di chiudere le loro attività, nelle ore preserali, in sicurezza. Saranno, inoltre, organizzati servizi particolari nelle vie dello shopping, al fine di garantire la sicurezza di commercianti e clienti. Fondamentale poi sarà il coordinamento con le altre di forze di Polizia presenti sul territorio, così da poter ottenere un controllo omogeneo e costante. Grazie agli agenti che permettono di garantire più controlli e sicurezza tra i cittadini».

Vigili fino a tardi

Magenta più sorvegliata, ma non solo. L’aiuto ai commercianti è anche legato ad agevolazioni sulla sosta. Da oggi, venerdì, all’8 gennaio, per tutto il periodo natalizio, tutti i venerdì e sabato, la sosta in città sarà gratuita, cosi come il secondo e terzo piano del multipiano di via De Gasperi, da lunedì a sabato.

Sosta agevolata

«La Giunta ha approvato un pacchetto di provvedimenti che mirano al sostegno del commercio locale ed in particolare, anche in occasione di queste feste natalizie, vogliamo contribuire, come assessorato alla Viabilità e Sicurezza, a fornire un valido sostegno a un comparto, quello appunto del commercio, che certamente vive un momento di difficoltà, legato alla pandemia da Covid 19 – incalza Gelli - In questo senso, in collaborazione con Asm, abbiamo pensato, per tutto il periodo natalizio delle agevolazioni. Tali misure, sono sicuro, potranno rendere il nostro centro storico e non solo più fruibile a tutti coloro i quali sono vorranno visitare la nostra città durante tutto il periodo delle festività. Sono particolarmente contento che la proficua interazione con Asm, abbia portato, anche quest’anno, a offrire alla nostra città e a tutta la categoria del commercio, un valido supporto nei giorni che precedono il Natale».