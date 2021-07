Oltre 1 milioni di euro da Regione Lombardia a 59 distaccamenti dei Vigili del Fuoco, finalizzati all’acquisto di mezzi e dotazioni. A beneficiarne, anche i distaccamenti del nostro territorio: Abbiategrasso, Corbetta, Garbagnate Milanese, Inveruno, Magenta.

Vigili del Fuoco, oltre un milione di euro ai distaccamenti locali

“Si tratta di un finanziamento – spiega il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati – che è stato destinato alle realtà territoriali dei Vigili del Fuoco attraverso un bando. Esprimo soddisfazione per il fatto che, fra i 59 distaccamenti che beneficeranno dei fondi, via siano anche realtà preziose per Milano e per tutto l’hinterland. Risorse che consentiranno di mettere i nostri volontari nelle condizioni di operare in totale sicurezza e con mezzi all’avanguardia. Va sottolineata ancora una volta, la grande attenzione che Regione Lombardia dedica ai i nostri Vigili del Fuoco e a tutto il mondo del volontariato, punto di riferimento prezioso e insostituibile soprattutto in questa fase delicata della post-pandemia”.

In lombardia 1600 pompieri volontari

“D’altra parte - conclude Scurati - in Lombardia risultano operativi oltre 1.600 vigili del Fuoco volontari. L’auspicio è che sempre più giovani si possano dedicare in futuro ad una attività nobile come questa, mettendo il proprio tempo e il proprio entusiasmo a disposizione del prossimo e della collettività”.