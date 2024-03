"Vigevano-Malpensa", Vassallo: "Rigettare la richiesta di approvazione del progetto"

Sulla realizzazione della Vigevano-Malpensa è arrivata una nota del Vicesindaco di Città Metropolitana, Francesco Vassallo, del Presidente del Parco Agricolo Sud Milano, Daniele Del Ben e della consigliera delegata alle infrastrutture stradali, Daniela Caputo.

In merito alla vicenda della "strada "Vigevano-Malpensa" Vassallo, Del Ben e Caputo dichiarano:

"La Città metropolitana di Milano e il Parco Agricolo Sud Milano, nella giornata di ieri, hanno segnalato ai Ministeri preposti alla tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, nonché al Ministero delle infrastrutture, le palesi contraddizioni presenti nel progetto esecutivo della nuova strada "Vigevano-Malpensa", chiedendo di rigettare la richiesta di approvazione prospettata dal Commissario Straordinario. La Città metropolitana di Milano ha potuto appurare, carte alla mano, che ANAS, lo scorso dicembre, ha bandito una gara di appalto mettendo alla base della procedura di selezione del contraente un progetto esecutivo contenente evidenti e macroscopiche modificazioni rispetto al progetto definitivo approvato l'anno scorso dal Commissario Straordinario. Quest'ultimo, che avrebbe in mano tutte le autorizzazioni per procedere, ha quindi chiesto ai Ministeri competenti un "placet" alle modifiche proposte. Il perché è chiaro: non si tratta di semplici dettagli, ma di cambiamenti di dimensioni ciclopiche, materiali ed essenziali, in ambiti tutelati sia paesaggisticamente (Parco Agricolo Sud Milano e Parco Lombardo del Ticino) sia dal punto di vista monumentale (Naviglio grande)".

"Cambiamenti di portata tale da non poter essere approvati dal Commissario Straordinario, malgrado gli enormi poteri che gli sono stati assegnati: egli li può sanare solamente con l’assenso dei Ministeri preposti alla tutela del Paesaggio e dell'Ambiente. Ad esempio con il progetto definitivo ANAS prevedeva di scavalcare il Naviglio Grande e la ferrovia per Mortara con un grande viadotto in acciaio e calcestruzzo, lungo 600 metri, con piloni distanti 60 metri l'uno dall'altro. Il progetto esecutivo però è completamente diverso: si rinuncia al viadotto e si propone la realizzazione di tre edifici in calcestruzzo armato, denominati "gallerie artificiali" anche se non si tratta di edifici sotterranei, ma di strutture alte 13 metri sopra la campagna e lunghe diverse decine di metri, con un impatto sul paesaggio devastante. E ancora, persino gli svincoli a livelli sfalsati previsti nel progetto definitivo sono stati cancellati nel progetto esecutivo e sostituiti con dei semplici incroci segnalati dal segnale di STOP, certamente non adatti ai livelli di sicurezza che deve avere una strada del XXI secolo. Tutto questo rafforza la convinzione che l’intero progetto sia insensato, inefficace e persino deleterio. Dopo 20 anni di discussioni e polemiche attorno a un progetto nato male e persino peggiorato nelle varie fasi progettuali, occorre prendere atto che non c'é sanatoria possibile, si tratta di un progetto da accantonare una volta per tutte, e non solo perché aggressivo verso l'ambiente, ma anche per manifesta inutilità".