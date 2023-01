Vigevano - Malpensa, Scarano: "Basta consumo di suolo inutile"

Elisa Scarano candidata per i Verdi per il prossimo Consiglio regionale commenta negativamente la realizzazione della nuova strada di connessione Vigevano - Malpensa che passerà nel parco del Ticino.

"È inammissibile che in una Regione come la Lombardia maglia nera per il consumo di suolo si continuano ad approvare inutili infrastrutture stradali invece di pensare e investire nel migliorare l'efficienza del trasporto pubblico - ha affermato Scarano - Città, strade e autostrade più libere significa meno inquinamento nell'aria che respiriamo, significa più salute nei nostri corpi. Ora siamo difronte all'ennesima colata di cemento che andrà a consumare e a distruggere il nostro preziosissimo Suolo, una risorsa preziosa e non rinnovabile. Noi Verdi, siamo a fianco dei comitati, sindaci, Agricoltori e cittadini e continueremo a difendere i parchi lombardi, in tutte le sedi istituzionali, dobbiamo ricordare anche "i complimenti" della commissione petizione del parlamento europeo per la qualità del territorio del parco del Ticino. C'eravamo, ci siamo, ci saremo".