Vigevano-Malpensa. Le opposizioni: “La destra del fare… sì ma a casaccio”

La conferenza stampa trionfalistica di alcuni esponenti del centrodestra, tra cui il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai sul via alla Vigevano-Malpensa non è andata giù alle forze di opposizione della città del Leone.

“Occorre spiegare meglio alcune cose. E’ legittimo presentarsi alle urne con un’idea favorevole al progetto, vincere e cercare di vederlo realizzato: è proprio il caso della nostra giunta – si legge in una nota della opposizioni Partito Democratico, Lista Civica La Città, Ricominciamo Insieme e Giovani per Abbiategrasso - Eppure sono riusciti a fare male anche questo. Infatti, i vari Nai, l’assessore Roberto Albetti, il vicesindaco Beatrice Poggi e le liste che li appoggiano sono stati totalmente irrilevanti nella vicenda. Anche se favorevoli, dalle aziende agricole e dai cittadini sono arrivate molte istanze che avrebbero potuto essere accolte almeno in parte, chiedendo delle mitigazioni ambientali al progetto. Invece niente. Questa Giunta non ha chiesto niente: né da sola né coordinandosi con il Parco del Ticino”