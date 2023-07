Consentiti solo calcetto, basket e volley: multa da 50 euro per chi sgarra

Multa da 50 euro a Buscate per quanti non giocheranno a calcetto, basket o volley nel campetto del Parco Pratone.

Multa da 50 euro, sport "vietati"

La scritta sul cartello è chiarissima: "Area riservata per le seguenti attività ludico-sportive: calcetto, basket e pallavolo. Ne è vietato il diverso utilizzo, sanzione prevista 50 euro". Il cartello è stato affisso dalla Polizia Locale fuori dal campetto del Parco Pratone di Buscate.

A darne notizia è stato Guglielmo Gaviani, ex candidato sindaco ed ex consigliere comunale della lista Buscate Possibile, che commenta: "Da un po’ di tempo si svolgevano altri giochi in quest’area e, in particolare, c’era un gruppo di pakistani che si divertiva a giocare a cricket che è il loro gioco nazionale. Ma ho visto altri giocare anche a tennis o pattinare con rotelle (che poi era la sua destinazione originaria). Il cartello impone (pena una multa di 50 euro) di giocare solo a calcetto, basket e pallavolo. Gli altri sport sono banditi e francamente non si capisce il perché".

Le motivazioni del sindaco

"Nessuna discriminazione contro la comunità pakistana o lo sport che praticavano - spiega il sindaco Fabio Merlotti - Come noto alcuni gruppi di persone di nazionalità pakistane si ritrovavano in quel campetto per giocare a cricket, uno sport che prevede il lancio di palline, anche a forte velocità. I pericoli, soprattutto per i bambini che passano, sono troppi. Insomma, non è questo lo sport più consono per quest'area".