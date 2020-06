Vicesegretario del Pd di Bareggio scrive “suino razzista” riferito a Salvini

Condivide un post su Facebook sul modello Riace e parla di “suino razzista” con chiaro riferimento a Salvini, citato nel post. Il vicesegretario del Partito democratico di Bareggio Lorenzo Zanzottera finisce sotto attacco.

Salvini “suino razzista”: Scurati contrattacca

“Un partito che ormai di democratico ha solo il nome: da tempo privo di idee, dimostra di non avere carte da giocare se non quella dell’insulto. E poi, secondo loro, saremmo noi a seminare odio…”. Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e consigliere comunale a Bareggio, commenta così il post di Zanzottera. “Comunque nulla di nuovo sotto il sole – aggiunge – Ormai quella dell’offesa è la politica del Pd a ogni livello. Come in Regione, dove assistiamo ogni giorno a beceri attacchi al nostro presidente Attilio Fontana che hanno surriscaldato il clima politico a tal punto che si è reso necessario metterlo sotto scorta”.

L’onorevole Cecchetti: “Volgarità gratuita e violenta”

“Certi esponenti del Pd di Bareggio si sciacquino la bocca prima di parlare di Matteo Salvini – ha commentato l’onorevole Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera – Per quanto il vice segretario locale del Partito Democratico sia un emerito sconosciuto alla ricerca disperata di visibilità, le sue affermazioni pubblicate su Facebook sono l’emblema di una volgarità gratuita e violenta. Così si alimenta un clima d’odio di cui non si sente proprio il bisogno. Soprattutto in Lombardia. Se il Pd lombardo vuole evitare di essere accostato al Carc, prenda subito le distanze da questo suo esponente”.

