Via Sardegna, lavori dimezzati per colpa dell'asilo nido

L'asilo nido "dimezza" i lavori di via Sardegna a Magnago.

Via Sardegna, si allungano i tempi per la realizzazione della ciclabile

L'attesa opera che avrebbe dovuto creare una pista ciclabile sulla strada di ingresso a Bienate, per chi proviene da est, dovrà essere effettuata in due tempi. In Comune, infatti, è arrivata una "sorpresa" inattesa e non particolarmente gradita: durante la scorsa estate, infatti, è emerso che il nido Bachelet di via Nino Bixio necessita di migliorie al fine di adeguarsi alle nuove norme antincendio previste per gli edifici destinati ad asili nido che ospitano, tra bambini e personale, più di trenta persone. "La struttura possiede sia la certificazione di agibilità che antincendio - precisa l'Amministrazione comunale - Il Governo però ha emanato una nuova norma di adeguamento antincendio degli edifici destinati ad asili nido con presenza oltre le 30 persone e ciò ha reso necessario prevedere interventi di adeguamento alla sopravvenuta normativa in materia di sicurezza".

Il Comune ha dovuto "dirottare" 300mila euro sull'asilo nido

"Ci è sembrato corretto provvedere subito allo stanziamento dei fondi necessari per partire con i lavori - spiega l'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Binaghi (nella foto di copertina) - Si parla di una cifra molto importante, circa 300mila euro, di certo non trascurabile. I lavori partiranno molto probabilmente nella seconda metà del prossimo anno. Staremo attenti a programmare l’inizio del cantiere in modo da garantire la continuità al servizio che la struttura offre. Vista la necessità di intervenire sul nido, abbiamo deciso di spostare parte della cifra destinata alla nuova pista ciclabile di via Sardegna".

Per il momento sarà realizzato solo il marciapiede sul lato nord

Proprio per questo cambio di destinazione, le risorse a disposizione dell'opera che era già stata prevista dalla precedente Amministrazione verranno dimezzate. Necessario, quindi, fare una scelta: se prima il progetto prevedeva un marciapiede sul lato nord e la ciclabile sulla carreggiata sud, la realizzazione di quest'ultima è stata rimandata a data da destinarsi, sebbene rimanga nei piani della Giunta di Dario Candiani.