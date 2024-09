Via libera al gazebo della Lega al mercato, dopo lo stop causa server

Il gazebo della Lega di Legnano previsto per domani, 28 settembre 2024, al mercato cittadino si farà: lo stop temporaneo dovuto ad un problema del server comunale si è risolto sbloccando l'approvazione del presidio politico.

"Il Comune non ha espresso il diniego al posizionamento del gazebo della Lega Legnano in Piazza Mercato", fanno sapere dall'ente - A causa dei problemi del server comunale, che ha impedito sino alla tarda mattinata di oggi di accedere a documenti necessari a espletare la procedura di autorizzazione, la richiesta della Lega, per causa di forza maggiore, era stata semplicemente sospesa in attesa che i problemi tecnici fossero risolti. Nella tarda mattinata di oggi il server è stato riattivato ed è stato dato l’ok al gazebo, che domani potrà essere in piazza Mercato, come lo era stato nella settimana precedente e come è sempre stato per la Lega e per tutte le altre formazioni politiche che hanno fatto richiesta di posizionarsi sul suolo pubblico per le loro iniziative, e senza che il Comune entrasse nel merito di queste".