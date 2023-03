Via ai lavori per la realizzazione dell'area giovani (ma non solo)

Area giovani in fase di realizzazione a San Vittore Olona.

Area giovani, via ai lavori

Sono partiti i lavori per la realizzazione dell'area giovani (ma non solo). L'intervento, iniziato in questi giorni, interessa l'area verde di via Mazzini di San Vittore Olona, dove fino a poco tempo fa vi erano dei gazebo in legno che col passare degli anni si sono degradati e danneggiati. "Stiamo dando seguito a quanto contenuto nel bilancio 2022 e concretizzato nell'iter burocratico con determina del 29 dicembre dell'anno scorso - spiega il sindaco Daniela Rossi - I lavori prevedono la creazione di uno spazio soprattutto dedicato ai giovani che avranno modo di ritrovarsi in un'area verde, ben organizzata, attrezzata con strutture fitness outdoor, con un gazebo che garantirà anche un riparo dalla pioggia. E' stato molto bello e importante il percorso che ha portato a questo intervento, percorso iniziato dopo un confronto con molti ragazzi che si sono resi disponibili e hanno collaborato direttamente con noi, individuando le attrezzature più idonee e richieste dal mondo giovanile".

Un'area anche per tutti gli altri cittadini

"L'area, naturalmente, sarà fruibile da tutti i cittadini che, ci auguriamo, vorranno considerare attrezzature e spazio come un bene da tutelare e mantenere ordinato e pulito - prosegue Rossi - Si sta valutando l'opportunità di limitare, nell'area, l'accesso ai cani per tutelare gli utenti, , grandi e piccole, dai disagi causati dalla mancanza di attenzione e di rispetto da parte di molti possessori di questi amabili animali costretti a limitazione per colpa dei loro 'padroni'".