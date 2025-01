Via alle potature per migliorare il verde cittadino

Via alle potature nel comune di Cerro Maggiore.

Così il vicesindaco e assessore all’Ambiente di Cerro Maggiore Alessandro Provini annuncia importanti interventi sul verde cittadino.

E ancora:

"Queste attività preventive sono importanti per cercare di evitare danni gravi e continueremo a vigilare sul verde pubblico, con azioni mirate, finalizzate alla tutela dell'ambiente. A volte si riesce a salvaguardare la pianta e valorizzarla, altre volte non è possibile, come purtroppo si è verificato proprio nel parco interno della piscina, dove, a seguito di queste verifiche, abbiamo dovuto abbattere una pianta la cui stabilità è stata compromessa da una perdita occulta all'impianto idrico che passava proprio in corrispondenza delle radici. Certamente la scelta non è stata presa a cuor leggero, ma la compromissione dell'apparato radicale rendeva pericolosa la stabilità della pianta stessa. Fortunatamente spesso si riesce a mettere in sicurezza e rafforzare le varie essenze arboree, ma le errate potature insieme alle pratiche di capitozzatura eseguite nel passato hanno causato parecchi problemi a molte piante. Problemi che si sono evidenziati ancor di più con i rapidi cambiamenti climatici degli scorsi anni, con estati molto calde e siccitose alternate a periodi fortemente piovosi, con bufere di vento e tempeste. L'attenzione al verde pubblico è un costo che si ripaga nel tempo, ma per essere efficace deve continuare. Oggi, con una strategia precisa, possiamo recuperare i danni del passato, fatti senza la consapevolezza che abbiamo oggi, di fronte ad una rinnovata attenzione per il verde pubblico".