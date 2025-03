Via alla zonizzazione acustica del paese: partono le misurazione del rumore

Via alla zonizzazione acustica del territorio di Cerro Maggiore come previsto dal Pgt, Piano di governo del territorio.

Ok al Piano di zonizzazione acustica. E' quanto approvato dalla Giunta comunale di Cerro Maggiore, che ha dato il via al procedimento di uno degli atti conseguenti al nuovo Pgt, Piano di governo del territorio, ossia il Piano di zonizzazione acustica appunto. In parole semplici, l'intero territorio comunale sarà diviso in aree, ognuna delle quali dovrà avere dei limiti di emissioni sonore ben precise.

"Nelle scorse settimane i tecnici incaricati hanno eseguito le necessarie misurazioni nei punti sensibili (scuole, case di riposo, chiese, parchi pubblici) ma i rilievi non sono finiti - spiega il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Alessandro Provini - Il piano di zonizzazione acustica è uno degli atti conseguenti da rivedere a seguito della variante al piano di governo del territorio. Ovviamente non sarà l'unico. Saranno rivisti gli atti conseguenti alla normativa edilizia e quindi anche lo stradario. Un lavoro lungo e meticoloso per cercare di sistemare le problematiche ed adeguare la normativa".

Le parole del sindaco

Interviene anche il sindaco Nuccia Berra: