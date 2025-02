Via al nuovo look per le tre fontane del paese

Nuovo look per le fontane di Nerviano.

Fontane, via ai lavori di riqualificazione

Le fontane di Nerviano ora si rifanno il look. E' partito infatti il progetto di riqualificazione, promosso dall'Amministrazione comunale, per la riqualificazione delle tre fontane nervianesi che si trovano una in Piazza Vittorio Emanuele II, un'altra nel parco comunale di via Roma e l'altra in Piazza don Musazzi nella frazione di Garbatola. Si tratta di strutture inutilizzate da anni a causa di problemi strutturali e manutentivi dei manufatti stessi e degli impianti.

L'annuncio del sindaco

"I lavori sono stati affidati a un'impresa specializzata e prevedono un approccio mirato e professionale volto a ripristinare l'estetica e il funzionamento delle strutture - annuncia il sindaco Daniela Colombo - Si prevede il montaggio dello scarico troppo pieno e la pulizia delle strutture, l'installazione di un nuovo augello per il miglioramento del flusso dell'acqua, il montaggio di fari subacquei per valorizzare le fontane anche durante le ore serali, l'installazione di un sistema di controllo del livello dell'acqua per garantire sicurezza e igiene, il montaggio di un filtro e una pompa di ricircolo per un funzionamento continuo ed efficiente, il rifacimento del sottofondo e impermeabilizzazione e l'adeguamento dei quadri elettrici di comando con timer per ottimizzare la gestione delle fontane".

Terminati i lavori (costo circa 25mila euro per opere di manuntenzione straordinaria e 37mila euro di ordinaria per tre anni) le fontane torneranno così ad essere "elementi distintivi del territorio - ricorda Colombo - E anche decorativi in grado di arricchire l'esperienza visiva di chi vive o visita questi luoghi, segno del nostro impegno per un ambiente urbano curato e piacevole per tutti".

Il Comune ha previsto inoltre un servizio di manutenzione ordinaria periodica della durata di tre anni "per garantire il perfetto funzionamento delle fontane nel tempo - rilancia il sindaco - L'obiettivo è quello di prevenire eventuali problematiche future e salvaguardare il valore degli interventi realizzati".