Vermezzo sceglie Amaga per 10 anni

l Comune di Vermezzo con Zelo passa ad Amaga. Approvato in Consiglio comunale l'affidamento ad Amaga Spa di Abbiategrasso del servizio di igiene ambientale/raccolta rifiuti.

Un cambio di operatore che non è avvenuto senza problemi, caratterizzato anche da uno scontro tra maggioranza e opposizione.

In merito alla delibera votata dalla maggioranza al completo, il sindaco Andrea Cipullo, ha voluto chiarire le motivazioni che hanno portato a questa decisione.

In Consiglio comunale sono state evase tutte le risposte alle domande avanzate, per fare chiarezza e dare una dettagliata e trasparente relazione della situazione.

«Delle offerte tecniche-economiche ricevute, con una parità di servizio c’erano Amaga per un importo di poco superiore a 601mila euro annue, l’operatore del libero mercato 604mila euro e Sasom 721mila euro – precisa Cipullo - Dai dati è evidente che la proposta di Amaga è la più vantaggiosa, anche rispetto al libero mercato. Il risparmio è calcolabile sul decennio a oltre 1 milione di euro, che si concretizza in un costo minore per la comunità. Quindi per tutti questi motivi è stato deliberato durante l’ultima seduta di Consiglia l’affidamento del servizio ad Amaga».

Una vicenda che trova la sua conclusione nell’assise locale.

«La delibera è stata votata dal gruppo di maggioranza progresso e tradizione da me rappresentato e dalla consigliere di minoranza Daniela Filletti – continua – Nonostante l’oggettivo vantaggio economico i consiglieri del gruppo di minoranza Siamo Vermezzo con Zelo rappresentati da Ada Rattaro hanno espresso voto contrario. Noi crediamo che questa contrarietà sia solo basata su una posizione politica contro a prescindere, come ormai avviene da sempre, che non rappresenta l’interesse reale del cittadino – precisa il sindaco – L’obiettivo di un’Amministrazione è di dare i migliori servizi ai cittadini a minor prezzo e non pensare ad un ritorno politico. Ad esempio la consigliera di minoranza Filetti ha votato a favore relazionando una scelta in modo preciso e indipendente, capendo l’importanza di tale decisione e i vantaggi che ne derivano dalla scelta effettuata».