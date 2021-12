Nuove nomine

L'Amministrazione comunale: "Avvicendamento previsto"

Nominato un nuovo vicesindaco: cambia la composizione della Giunta vermezzese e la distribuzione delle deleghe. Nel corso del consiglio comunale di martedì, il sindaco Andrea Cipullo ha annunciato che il suo nuovo vice sarà Alessandro Filadelfia, finora capogruppo di maggioranza.

Vermezzo con Zelo: il vicesindaco Molino lascia il posto a Filadelfia

Dopo dodici anni, prima a Vermezzo e poi nel nuovo comune, lascia il suo posto Valentino Molino. Un avvicendamento, ha spiegato quest'ultimo, già previsto ad inizio mandato e dovuto al sistema delle quote rosa.

Il regolamento comunale

Il vicesindaco uscente era risultato il candidato consigliere con più preferenze in assoluto: 240. Il decreto 54/2014 impone, però, che nelle giunte "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico". Già, nel 2019, all’epoca della formazione della giunta, Filadelfia, assessore uscente di Vermezzo, non venne riconfermato nel ruolo. Adesso, la staffetta tocca a Molino, che comunque assicura la sua piena fedeltà e collaborazione con l’Amministrazione. Il sindaco si tiene importanti deleghe: sicurezza, polizia, protezione civile, parchi, verde.

Le parole di Molino

"Siamo obbligati a rispettare le quote nella Giunta comunale - commenta - Alessandro aveva ricevuto quasi 220 preferenze alle elezioni ed era illogico che stesse fuori. Certo, non sono molto contento di uscire dalla giunta, visto che c’era ancora tanta carne al fuoco su cui lavorare. E come cosa non è molto simpatica per uno come me che da solo ha ricevuto l’8% di tutti i voti. Ma questa è la legge".

Il ringraziamento del sindaco Cipullo

"Ci tengo molto a ringraziare Valentino Molino per il lavoro eccellente, per la sua disponibilità e la sua presenza, per il confronto leale, corretto. È una persona che ha dato tanto. La sua presenza, dedizione per la cosa pubblica e per l’amministrazione è importante per tutti noi, ancora oggi".

Il sindaco ha augurato buon lavoro al nuovo vicesindaco, Filadelfia, che ottiene le deleghe su politiche giovanili, attuazione del programma, rapporti con gli enti istituzionali superiori, con società partecipate, con associazioni e comitati, manifestazioni ed eventi.

Le prime dichiarazioni del nuovo vicesindaco

Ringrazio il sindaco per questo importante incarico – sono le sue prime parole da vice - Farò tutto il possibile per svolgerlo nel miglior modo per la nostra comunità, come è stato fatto fino a oggi dal nostro vicesindaco che ringrazio per tutte le cose che mi ha insegnato e per il lavoro che c’è dietro".

Il nuovo assetto della maggioranza di Vermezzo con Zelo

Ridistribuite anche le deleghe tra gli altri assessori: a Paolo Giussani, i servizi finanziari, tributi, trasporti, bandi pubblici e canali di finanziamento; a Maria Grazia Benedetto, scuola, servizi scolastici e parascolastici, pari opportunità; a Daniela Bonizzi, servizi sociali, terza età, politiche del lavoro. E il nuovo capogruppo di maggioranza sarà Matteo Colagrande.