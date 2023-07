"Vergogna: da 4 anni aspettiamo la sala del commiato"

Sara Rubino, capogruppo di Lainate Civica e Partito democratico, attacca il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro e la Giunta

Famigliari dei defunti costretti a portare i propri cari defunti nei paesi limitrofi

«Ancora una volta Lainate si è dimostrata una città in cui non è possibile vedere applicati i propri diritti di civiltà. Ancora una volta di fronte alla perdita di un proprio caro i famigliari e gli amici sono stati costretti a portare il proprio saluto in altro paese. A Lainate non c’è una sala del commiato, non c’è un luogo dove è possibile salutare un proprio caro in forma laica». E’ iniziato con queste parole l’intervento fatto nell’ultimo consiglio comunale da parte di Sara Rubino capogruppo di Lainate Civica e Partito Democratico

La giunta non ha permesso ai parenti di molti defunti lainatesi di salutarli come si deve

«Ci sono persone che hanno fatto tanto per il proprio paese, hanno vissuto, lavorato, cresciuto i propri figli a Lainate e Lainate non ha permesso loro di essere salutate qui. Sono 4 anni che in consiglio comunale si parla della realizzazione di una sala del commiato, 4 anni - ha affermato la rappresentante del centrosinistra che da anni continua a chiedere la sua realizzazione - Ogni volta la risposta è che ci stanno lavorando. “Stanno lavorando a una saletta nel cimitero di Barbaiana, poco più grande di uno sgabuzzino. Ci stanno lavorando da 4 anni, questo è quello che continua a ripetere l’assessore Natalino Zannini con il benestare del Sindaco Andrea Tagliaferro.

In quattro anni la giunta non è riuscita a dare una risposta alla città

Ci troviamo davanti a un immobilismo su tutto che in questo caso ha portato una vera e propria mancanza di rispetto dei diritti civili delle persone» Una battaglia che Sara Rubino, nonostante le continue non risposte ha deciso di portare avanti. «A Lainate abbiamo un Sindaco che con tutta la sua giunta e con tutta la maggioranza del consiglio comunale in 4 anni non sono riusciti a dare una risposta di civiltà, coinvolgo anche tutta la maggioranza poiché ogni volta in cui personalmente ho fatto interrogazioni su questo argomento non ho mai sentito un commento a sostegno da parte di nessun consigliere.

La sala dove essere realizzata a Barbaiana in un locale poco più grande di uno sgabuzzino

Quello che è successo ancora nei giorni scorsi è una grande mancanza di rispetto. Il saluto del proprio caro che viene a mancare è un fatto di grande importanza oltre che di umanità e a questo punto non solo non c’è ma non è pensabile che si stia lavorando a uno spazio che è poco più grande di uno sgabuzzino. Questi fatti di civiltà e di umanità sono quelli che fanno dire che questo Sindaco non è degno di Amministrare la nostra Città»