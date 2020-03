Verdi Legnano, il candidato sindaco Alessandro Rogora accoglie con sollievo la sentenza del Tar: “Una buona notizia in questi giorni faticosi”.

Verdi Legnano, “Il risveglio della città ai tempi del virus”

“Viviamo giorni faticosi, chiusi tra le mura domestiche in attesa del bollettino serale, sperando in notizie rassicuranti che la freddezza imparziale dei dati spesso non può portare – afferma Rogora – La speranza di tempi migliori ci sostiene in questi momenti bui e ogni piccola luce è la benvenuta. In queste giornate di tempo sospeso è giunta la buona notizia della decisione del Tar che speriamo metta fine alla triste vicenda amministrativa recentemente vissuta da tutti i legnanesi. Una notizia positiva, che pur non potendo annullare la preoccupazione di questi giorni, è utile a risollevare gli animi di chi continua a credere e sperare in un futuro più giusto, equo, solidale e sostenibile”.

“Grazie a chi si è battuto perché Legnano tornasse a una vita democratica”

“Vogliamo quindi ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, si sono battuti perché Legnano potesse nuovamente tornare a una vita democratica, specialmente chi lo ha fatto in silenzio, con decisione, umiltà e spirito di servizio… grazie di cuore” prosegue il candidati sindaco dei Verdi-Europa verde Legnano.

“Grazie anche a chi combatte per noi la lotta quotidiana contro l’epidemia”

“Vogliamo cogliere anche questa occasione per ringraziare nuovamente chi combatte per noi la lotta quotidiana contro l’epidemia, con abnegazione e spirito di servizio per garantire il supporto ai cittadini e il funzionamento dei servizi della città – conclude Rogora – Crediamo che da voi tutti abbiano molto da imparare, perché proprio nei momenti difficili i fatti valgono più delle parole e chi si sta impegnando con dedizione rappresenta per noi tutti un esempio”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE