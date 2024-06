Venduta l'ex piscina, ora quale futuro?

Venduta l'ex piscina di Nerviano, storico immobile che ha fatto crescere generazioni di bambini.

Ex piscina, ora c'è un compratore

Alla quinta asta è stata venduta l'ex piscina di Nerviano. La buona notizia è arrivata in questi giorni dopo che erano andati vani i tentativi di vendita di giugno, ottobre, dicembre 2023 e di febbraio. Come noto infatti l'immobile - che per molti anni era stato centro di lezioni di nuoto per centinaia e centinaia di bambini e ragazzi di tutta la zona - aveva chiuso nel 2017 per mancanza di certificazioni e documenti di agibilità strutturali.

Alla quinta asta, il prezzo base dell'immobile era diventato di 362.500 euro (con possibilità di presentare offerte a partire da una cifra minimi da 271.875 euro). Al momento non si conoscono ancora nè il nominativo del compratore nè l'importo di aggiudicazione ma unicamente che l'ex piscina è stata venduta.

Il Pgt

Una struttura che si estende per 8.100 metri quadrati, nel Pgt (Piano di governo del territorio) l'area è mantenuta a servizi.