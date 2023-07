Vasche di laminazione, c'è l'assemblea pubblica

Vasche di laminazione per il fiume Olona, assemblea pubblica a San Vittore Olona.

Vasche di laminazione, assemblea pubblica

E' in programma nel pomeriggio di giovedì 6 luglio 2023 la tanto attesa assemblea pubblica sulle vasche di laminazione del fiume Olona, maxi opera che è in fase di realizzazione nei comuni di San Vittore Olona, Parabiago e Canegrate e che prevede la realizzazione di grossi bacini per il contenimento dell'eventuale acqua d'esondazione. L'appuntamento è alle 18, nella sala polivalente di via Veneto a San Vittore Olona. Organizza il Comune. Sarà questa l'occasione per conoscere lo stato dell'arte dei lavori (che sono in via di conclusione) e le opere ambientali connesse.

I relatori

L'incontro vedrà la partecipazione del sindaco di san Vittore Olona Daniela Rossi, dell'ingegnere Marco La Veglia dei Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po - Dti Lombardia occidentale U.o. di Milano), l'ingegnere Laura Corbetta della Direzione generale territorio e Protezione civile Regione Lombardia e di Raul Dal Santo di Parabiago Plis Parco dei Mulini.