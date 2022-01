Variante al Pgt Pero 2030: conclusa la prima serata di partecipazione

Partecipazione attiva

Primo incontro fra l'Amministrazione e i cittadini di Pero, mercoledì 26 gennaio 2022.

Si è svolto nella giornata di mercoledì 26 gennaio 2022, presso Punto Cerchiate di Pero e online, il primo incontro partecipativo per la variante al Pgt.

Il primo incontro con i cittadini di Pero

Il primo laboratorio aperto alla cittadinanza organizzato nell’ambito del percorso partecipativo per la Variante al Piano di Governo del Territorio Pero 2030, sul tema “Qualità urbana e servizi diffusi” si è concluso mercoledì sera.

La prima serata ha raccolto quasi quaranta adesioni e si è aperta con gli interventi introduttivi del Sindaco di Pero Maria Rosa Belotti, dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità Vanni Mirandola, dell’Assessore alla Qualità Urbana, Servizi a rete e Sport Giuseppe Barletta e della Responsabile del Servizio sviluppo del territorio Simona Losi, che hanno illustrato l’inquadramento generale e le linee strategiche del processo di elaborazione della Variante al Piano di governo del territorio e le specifiche tematiche oggetto del laboratorio.

Due grandi tavoli di confronto

Sulla presentazione dei facilitatori del Centro Studi PIM e a partire dagli spunti di riqualificazione della città pubblica suggeriti, si è innestato il lavoro dei due grandi tavoli composti dai partecipanti presenti a Punto Cerchiate e del tavolo virtuale dedicato ai cittadini intervenuti da remoto. I tre gruppi di lavoro sono stati quindi invitati a raccogliere considerazioni, proposte e suggestioni sul tema della qualità di servizi, connessioni e spazi pubblici e urbani, per arrivare a tracciare sulle cartografie messe a disposizione e attraverso una visione collettiva

e partecipata, il profilo della Pero di domani.

La scelta dell'obiettivo strategico da valorizzare

A conclusione dei lavori e della restituzione in riunione plenaria degli esiti del laboratorio per ognuno dei tavoli, ai cittadini sono state consegnate sei monete virtuali da destinare a uno dei quattro obiettivi strategici della Variante al PGT, individuando l’indirizzo di sviluppo più vicino alla propria visione e sensibilità tra “Servizi diffusi per una città più vivibile”, “Rigenerazione urbana: occasione di riqualificazione”, “Trasformare per promuovere: sviluppo sostenibile e qualità urbana” e “L’ambiente e l’Olona: un asse azzurro da valorizzare nella rete del verde”.

Proprio quest’ultimo è risultato l’obiettivo più sentito e condiviso al termine di questa prima giornata di lavori e proprio il tema “Ambiente e Olona” sarà oggetto del prossimo laboratorio, previsto per mercoledì 23 febbraio e aperto a tutta la cittadinanza.