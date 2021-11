Regione Lombardia

La campagna vaccinale a partire da domani si allargherà ai più piccoli. Somministrazioni anche per altre categorie.

A partire da domani, 9 novembre, sarà possibile procedere con la prenotazione del vaccino antinfluenzale anche per i bambini dagli 6 mesi ai 6 anni.

Vaccino antinfluenzale si parte anche con i bambini

Sono già 353.798 le dosi già somministrate, come ha sottolineato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Di queste 309.646 sono state inoculate a cittadini over 65 anni. Le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate solo nella prima settimana di novembre sono 181.330. Dunque, a oggi, 8 novembre è stato raggiunto con l'antinfluenzale il 22,3% dei cittadini vaccinati nel 2020, a consuntivo della campagna antinfluenzale.

Chi può prenotare

Attualmente il vaccino può essere somministrato agli over 65, a chi è a rischio per particolari patologie, alle donne in gravidanza e, da domani 9 novembre 2021, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni. Per prenotarsi è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, chiamare il call center al numero verde 800.89.45.45 o farlo accedendo al portale dedicato: https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

Le parole dell'assessore Moratti