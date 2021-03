Le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 dell’Abbiatense prenderanno il via l’8 marzo in Fiera Abbiategrasso

Vaccini Covid: campagna in Fiera Abbiategrasso dall’8 marzo

Via alla campagna vaccinale in Fiera ad Abbiategrasso da lunedì 8 marzo. Il Comune, in risposta alla richiesta dello scorso venerdì di Asst Ovest Milano, ha messo a disposizione la Fiera di via Ticino per la campagna vaccinale anti Covid-19 in corso per le persone con più di 80 anni. “Per il momento saranno effettuate 120 vaccinazioni al giorno da lunedì al venerdì – spiega l’assessore al Sociale Rosella Petrali – Sul posto saranno ancora presenti i volontari della Protezione civile per l’accettazione e l’ accompagnamento delle persone in arrivo”. L’attività del punto vaccinale si terrà da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.

Over 80: ecco come fare richiesta per la vaccinazione

La campagna vaccinale è interamente gestita da Regione Lombardia, che, a seguito della richiesta inoltrata attraverso l’apposito portale regionale Vaccinazioni anti Covid-19 (regione.lombardia.it) dal cittadino interessato a farsi vaccinare, comunicherà con un sms o una telefonata, data, orario e luogo in cui recarsi per la prestazione. Coloro che si dovranno recare in Fiera, al fine di evitare code e assembramenti sul posto, sono invitati a presentarsi muniti di tessera sanitaria, consenso informato e modulo anamnestico già compilati. Per chi fosse impossibilitato a scaricare la modulistica dal proprio computer è possibile reperirla in formato cartaceo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili anche sul sito del Comune di Abbiategrasso.

Nai: “Soddisfatti di mettere a disposizione i nostri spazi”

“Come Amministrazione siamo assolutamente soddisfatti di poter mettere a disposizione gli spazi della Fiera per la vaccinazione di massa non solo per i cittadini di Abbiategrasso, ma di tutto il territorio dell’Abbiatense – aveva commentato venerdì il sindaco Cesare Nai – A dicembre, prima che partisse la campagna vaccinale, avevamo subito fatto presente la nostra disponibilità. Evidentemente il lavoro fatto dal Comune e dai volontari della Protezione civile durante la scorsa campagna vaccinale è stato valutato positivamente. Ringrazio tutta la giunta, e in particolare l’assessore Rosella Petrali che insieme al Coc (Centro operativo comunale) ha portato avanti un’organizzazione efficiente e puntuale”

Sanificazione giornaliera degli spazi

Il sindaco prosegue: “Come è avvenuto gli scorsi mesi, sarà necessaria la sanificazione giornaliera degli spazi. Sono interventi che comportano un importante impegno economico da parte del Comune, ma oggi la priorità è accelerare le vaccinazioni con ogni sforzo possibile, per la sicurezza e la salute di tutti”