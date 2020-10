Vaccini anti-influenzali al centro polifunzionale

Vaccini antinfluenzali, il Comune mette a disposizione il centro polifunzionale. Lo annuncia la prima cittadina, Chiara Calati.

Il commento

“All’inizio di settembre ci siamo prontamente messi a disposizione di Ats individuando lo spazio di via Matteotti come luogo a disposizione dei medici di medicina generale per effettuare le vaccinazioni. Con i medici, l’assessorato al Welfare e gli uffici si è instaurato un dialogo che ha portato alla definizione delle modalità di utilizzo degli spazi”. Vaccini anti-influenzali, il Comune mette a disposizione il centro polifunzionale

Dal 14 novembre sarà attivo il punto di vaccinazione a ridosso di piazza Mercato, dove i medici effettueranno i vaccini in date e orari prestabiliti, che verranno comunicati dai medici stessi ai loro assistiti. Si prevede di finire a metà dicembre. Hannoa derito 5 medici su 10 al momento.

Le priorità

Secondo le disposizioni di ATS la priorità viene data ai pazienti fragili e alle donne in gravidanza. Sarà poi il turno degli over 65 e a seguire i bambini fino al sesto anno, infine sarà promossa anche tra gli over 60 sani. I medici contatteranno i pazienti in base alla priorità per concordare giorno ed ora del vaccino.

