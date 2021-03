I sindaci dell’Abbiatense scrivono a Regione Lombardia per segnalare la criticità della notifica tramite sms degli appuntamenti per i vaccini anti Covid per gli over 80: “Lasciateci avviare contatti personali”

Vaccinazioni anti Covid over 80, i sindaci dell’Abbiatense: “Gli sms non bastano”

Il sistema di notifica tramite sms non è la soluzione migliore per una utenza di cittadini over 80: meglio attivare le Asst locali ed i servizi di prossimità. E’ questa la conclusione alla quale sono giunti i quattordici sindaci dell’Abbiatense in merito alla campagna vaccinale anti Covid per over 80 di Regione Lombardia. Gli amministratori dei Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate e Vermezzo con Zelo hanno elaborato un documento unitario, che hanno inviato al vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, al commissario Guido Bertolaso, al direttore generale di Ats Milano Walter Bergamaschi ed al presidente della conferenza dei sindaci di Ats Milano Sara Santagostino.

Questo il contenuto integrale della lettera: