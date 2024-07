In questi primi giorni di luglio l'Amministrazione comunale di Parabiago ha incontrato i commercianti della città per ragionare sulle potenzialità del centro città, in particolar modo su piazza Maggiolini e zone limitrofe.

Uno studio per rilanciare il centro cittadino di Parabiago

Un incontro molto partecipato e introdotto dall'architetto Paolo Danelli, il progettista incaricato di analizzare criticità, punti forza e aspetti storico/culturali di Parabiago.

Diverse le osservazioni raccolte, soprattutto in merito alla questione parcheggi, viabilità, zona pedonale e vie particolarmente critiche. Così si esprime in merito il Sindaco Raffaele Cucchi:

"É stato un confronto costruttivo e utile a raccogliere le osservazioni di chi ha un'attività commerciale a Parabiago. Ragionare insieme sulle potenzialità di piazza Maggiolini e del centro in generale -prosegue il primo cittadino- è doveroso, perché si riescono a comprendere le necessità dei commercianti. Abbiamo fatto nostra, per esempio, l'osservazione di un titolare di attività lontana dal centro che ci ha sottoposto la preoccupazione di sentirsi escluso dal progetto di rilancio. Così come abbiamo condiviso la necessità di creare un progetto che incentivi l'apertura di nuove attività ed eviti la chiusura di quelle esistenti. Ringrazio tutte le persone intervenute, in particolar modo Paolo Danelli per la disponibilità e lo studio illustrato. I prossimi step prevedono l'elaborazione di una proposta progettuale che tenga conto delle osservazioni raccolte".