La nota di Abbiategrasso Merita: “Bene il ponte a Vigevano in ottica raddoppio della Milano Mortara, ma si faccia uno studio di fattibilità per portare la metrolitana fino a qui”

“Uno studio per portare la metropolitana ad Abbiategrasso”

Da martedì è in pubblicazione sul sito della Provincia di Pavia la richiesta di manifestazione di interesse che riavvia la procedura per l’appalto dei lavori di completamento del nuovo ponte sul fiume Ticino a Vigevano. Un’opera è fondamentale per poter concludere i lavori del tratto stradale che collega Vigevano verso Abbiategrasso, ma che soprattutto permette di rendere effettivamente programmabile l’intervento di raddoppio ferroviario del tratto Abbiategrasso Mortara.

La lista civica Abbiategrasso Merita, ricordando di aver votato in consiglio a favore della mozione sulla priorità assoluta del raddoppi, auspicando il preliminare prolungamento della linea suburbana "S9" da Albairate-Vermezzo ad Abbiategrasso, commenta: "Nonostante questa sia la priorità da perseguire, insieme al miglioramento del servizio ferroviario esistente, è nostra intenzione adoperarci per chiedere al Comune di Milano e a Regione Lombardia la possibilità di effettuare uno studio di fattibilità per valutare il prolungamento della linea metropolitana verso Abbiategrasso, come peraltro dichiarato in passato dal sindaco Sala". Prosegue la nota: "Sia per la linea M1 che per la linea M4 sono stati realizzati studi di fattibilità per il prolungamento della linea M4 verso Corsico, Trezzano e Buccinasco e della linea M1 verso il quartiere di Baggio. È nostra intenzione promuovere tutte le azioni necessarie per chiedere la possibilità di valutare l'estensione della metropolitana oltre la tangenziale Milano ovest verso Abbiategrasso valutandone l'integrazione con la linea S9. Su questo lavoro auspichiamo il coinvolgimento di tutti affinché si possano allargare gli orizzonti della politica cittadina con azioni che potranno avere ricadute dirette sulla vita dei nostri concittadini".