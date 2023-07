Uno spazio pubblico per Enzo Tortora

Nell’ultimo Consiglio comunale di Abbiategrasso , il consigliere della lista civica La città Andrea Sfondrini ha presentato un ordine del giorno per ricordare Enzo Tortora in occasione dalla ricorrenza dei 40 anni dal suo arresto e dall'inizio della vicenda di malagiustizia.

Per ricordare la figura del noto presentatore

«Ho chiesto al sindaco Cesare Nai e alla Giunta di dare avvio alle procedure per intitolare a Enzo Tortora uno spazio pubblico della nostra città che sia anche a memoria di tutte le vittime degli errori giudiziari - ha spiegato Sfondrini - Una questione di rilevanza sovracomunale, ma che riguarda tutti i cittadini. Una richiesta che rivolgo all’amministrazione per creare uno spazio dedicato al famoso presentatore». Una proposta sottoscritta e votata all’unanimità da tutti i gruppi consiliari.

La proposta del consigliere Fossati

«Ritengo interessante la proposta del collega di gruppo Alberto Fossati di intitolargli l'edificio che a breve dovrebbe accogliere diversi servizi comunali; edificio che fino a pochi anni fa ospitava il tribunale e sceglierlo avrebbe, quindi, un valore simbolico ancora più forte» ha continuato.

Un’iniziativa che Sfondrini ha presentato come ordine del giorno, ricordando che proprio il 17 giugno del 1983 Enzo Tortora usciva ammanettato dall’hotel Plaza di Roma. Una proposta già presa in esame da altre Amministrazioni in tutta Italia, solo per citarne qualcuna Milano, Bergamo e Gallarate, hanno intitolato spazi pubblici al noto volto della Tv. Il Consiglio comunale ricorderà la figura di Tortora e l'Amministrazione avvierà le procedure per intitolargli uno spazio pubblico (via, parco, giardino, sala) nel comune che sia anche a memoria di tutte le vittime di errori giudiziari.