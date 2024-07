Un'estate piena di cantieri: lavori in corso sulle strade ma non solo

Lavori in corso sul territorio comunale di Canegrate.

Lavori e cantieri d'estate

Un’estate di lavori in paese. Il Comune di Canegrate infatti non si ferma e i cantieri sono aperti. In via Bologna sono infatti in corso i lavori nel parchetto pubblico: alla sistemazione della pavimentazione in autobloccanti e colorazione del parapetto, seguirà la sostituzione dei canestri e la verniciatura del campo da basket; è poi iniziata la posa della nuova pavimentazione in autobloccanti degli stalli di sosta nel parcheggio di Piazzale Donatori di Sangue (a lato della stazione). E ancora: nella palestra di via Toti è stata sostituita la parte di pavimentazione in parquet che era stata danneggiata dall'allagamento dell'anno scorso e ora toccherà alla verniciatura e segnatura dei terreni di gioco (poi arriverà la pensilina di copertura della scala esterna a protezione delle piogge).

E sulle strade

Sulle strade i lavori stanno interessando le vie Bergamo e Asti dove è stata completata l'asfaltatura e ora toccherà alla segnaletica stradale. Infine, in via Belluno, realizzazione del marciapiede con abbattimento barriere architettoniche.