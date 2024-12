"Una via nel caos, ma il Comune non può farci nulla"

I problemi di asfalto di via Biella a Villa Cortese sono di competenza di altri Comuni. La strada di accesso al paese per chi proviene da Nord ha spesso intoppi su cui il Comune non può intervenire direttamente.

"Diverse le richieste danni che arrivano al Comune"

Dopo l'interrogazione proposta dall'opposizione nel corso di una riunione del parlamentino cittadino, il sindaco Alessandro Barlocco ha spiegato la situazione.

«In Comune arrivano spesso richiesta danni da chi rovina la propria automobile sulle buche di quel tratto di strada, ma molto spesso sono di competenza di altri centri limitrofi, ovvero Busto Arsizio, Legnano e Dairago – spiega il primo cittadino – La nostra parte di via Biella ha subìto un trattamento corposo, un lavoro che ci permetterà di essere tranquilli per un po' non trattandosi del semplice lavoro di rappezzatura. Quello che possiamo fare è quello che stiamo già facendo da diverso tempo: con cadenza quasi mensile mandiamo una lettera di sollecito ai Comuni coinvolti per poter riuscire a far sistemare la strada, che in alcuni tratti diventa anche pericoloso. Sono tante le situazioni di pericolo, sia relativo alle buche, sia nel tratto finale dopo c'è della vegetazione che entra nella carreggiata e complica la vita agli automobilista e anche ai moticiclisti».

L'opposizione invoca maggiori sforzi

Dai banchi dell'opposizione si sprona il sindaco a fare ancora di più: