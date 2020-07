Una petizione per far pubblicare le perizie sugli edifici scolastici. Il M5S Senago appoggia e sostiene la petizione firmata dall’attivista del nostro gruppo e da sempre vicina alla scuola Francesca Fava.

“Abbiamo più volte richiesto la pubblicazione delle perizie, ma le nostre rischieste sono rimaste inascoltate. Ci auspichiamo che le richieste fatte in modo diretto dai genitori stessi tramite questa petizione portino invece alla pubblicazioni di tali documenti. E’ opportuno che tutti i genitori, e semplici cittadini firmino questa petizione indipendentemente dal credo politico. Chiediamo anche a tutte le forze politiche di appoggiare e diffondere questa petizione online. La trasparenza amministrativa è un diritto come è un diritto garantire la sicurezza dei nostri figli e del personale scolastico”.

“Firmando questa petizione si chiede al Sindaco Magda Beretta e all’ Amministrazione di Senago la semplice pubblicazione delle Perizie degli Rspp scolastici del 2019 e dei certificati di agibilità e prevenzione incendi riferiti a tutte le 11 Scuole del territorio (comprensivi: Marco Polo e Leonardo da Vinci). A seguito delle numerose richieste e della comprensibile preoccupazione crescente per la situazione inerente la sicurezza delle scuole Senaghesi, si chiede la fruibilità di tale documentazione ai genitori degli alunni e alla cittadinanza tutta. La fruibilità di tale documentazione, oltre che un dovere di trasparenza amministrativa verso i propri cittadini, rappresenta un diritto per i genitori degli alunni senaghesi, in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 e dopo le recenti ammissioni pubbliche dei nostri amministratori su ciò che riportano le perizie e sulla situzione generale degli impianti scolastici. Se c’è realmente un “rischio per gli occupanti” di uno o più plessi la cittadinanza deve esserne a conoscenza. La sicurezza dei nostri bambini e di tutto il personale scolastico deve essere la priorità per Senago”.