Domenico Finiguerra lancia una petizione per completare la pista ciclabile tra Abbiategrasso e Cassinetta

La petizione di Finiguerra per la ciclabile a Bià

Il leader di Cambiamo Abbiategrasso Domenico Finiguerra riporta in auge un suo vecchio cavallo di battaglia, e lancia una petizione per completare la pista ciclabile tra Cassinetta e Abbiategrasso. Era stato proprio lui infatti, nel 2012, al termine del suo mandato da primo cittadino a Cassinetta ad inaugurare il tratto di ciclabile che tuttora si interrompe al confine con Abbiategrasso. Ai tempi Abbiategrasso aveva manifestato l’interesse a completare l’opera, ma aveva poi dovuto dirottare altrove i fondi necessari.

“Vogliamo che la pista ciclabile che collega Cassinetta di Lugagnano ad Abbiategrasso, già realizzata per la parte di competenza del Comune di Cassinetta di Lugagnano nel 2011, venga completata nel tratto di competenza del Comune di Abbiategrasso – si legge ora nella petizione lanciata dal consigliere comunale abbiatense – Tale piccola opera recherebbe grandi benefici ai cittadini e al territorio. Collegherebbe due Comuni in sicurezza, incentivando gli spostamenti sulle due ruote o a piedi e riducendo l’utilizzo dell’automobile. Metterebbe in connessione con la città di Abbiategrasso due strutture socio-sanitarie abbiatensi, la Casa di Riposo e il Centro il Melograno Anffas: grazie alla pista ciclabile sarebbero facilitati sia gli spostamenti verso la città da parte degli ospiti in grado di muoversi, che le visite di parenti e amici presso le strutture residenziali”.

