Una nuova lista civica alle elezioni di Lainate sostiene Tagliaferro

Alle prossime elezioni comunali di giugno a Lainate parteciperà anche la lista civica "Territorio e identità" che sosterrà il sindaco uscente Andrea Tagliaferro.

La lista Civica Territorio e Identità è nata dall’iniziativa di alcuni amici, provenienti da tutti i Territori di Lainate, tutti accomunati da un passato di impegno politico locale e che hanno a cuore il Territorio e la propria Città.

"Perché Territorio e Identità? Tutto nasce dall’esigenza di fare crescere nella coscienza dei cittadini di Lainate la necessità di Appartenenza al nostro Territorio partendo dal passato, con le nostre tradizioni e mantenendo l’Identità di questo patrimonio storico proiettandosi al futuro. In questi 5 anni abbiamo apprezzato l’opera di Andrea Tagliaferro, per questo abbiamo deciso di sostenerlo: nel quinquennio peggiore della storia in assoluto, ha saputo gestire la situazione e farsi trovare pronto alle numerose sfide che ha dovuto affrontare e anzi ha saputo, pur con tutte le difficoltà del momento, ottenere buoni risultati che potranno solo migliorare, se avrà l’opportunità di completare la sua opera amministrativa. Ovviamente, ci rendiamo conto che, alcune realtà, alcune situazioni e alcune zone della Città hanno ricevuto meno attenzione di altre , causando qualche lamentela da parte dei cittadini che non si sono sentiti ascoltati. Noi siamo qui per questo, per partire dal Territorio, dalle persone e per dare così il nostro contributo dando Voce a tutti. Se anche voi avete delle idee o delle esigenze che tanto tempo ma non sapete a chi riferire per migliorare la città o magari l’avete fatto e non vi siete sentiti ascoltati, vi invitiamo ad avvicinarvi alla lista Civica Territorio e Identità e per questo abbiamo aperto una casella email dove potrete scrivere per informazioni sulla lista o per collaborare con noi".