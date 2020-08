Una isola verde al posto della fontana: è questo il nuovo volto di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, ad Arese

Addio alla fontana

Sono praticamente conclusi i lavori in piazza Dalla Chiesa sulla fontana da tempo inattiva a causa di grosse criticità legate al sistema elettrico e di pompaggio. Per evitare il perpetuarsi dei problemi, la cui sistemazione richiedeva un investimento molto oneroso, l’Amministrazione ha deciso di trasformare la fontana in una fioriera, un angolo verde che renderà più bello questo importante spazio urbano. Sono 150 circa le nuove piante: camelia sasanqua, elaeagnus pungens, abelia grandiflora e hypericum, di altezze diverse e di pronto effetto, oltre a un sistema d’irrigazione.

"La manutenzione della fontana negli ultimi anni è stata dispendiosa e complicata. Abbiamo quindi deciso di "girare in positivo" questa situazione "trasformando" la fontana in una fioriera, rendendo così più verde una delle piazze più rappresentative di Arese e parte integrante del centro storico", ha commentato il sindaco Michela Palestra.

