Una busta con un bossolo esploso diretto alla consigliera

La consigliera comunale di Vermezzo con Zelo, Maria Grazia Benedetto, ha ricevuto nei giorni scorsi una lettere minatoria contenente il bossolo esploso. Solidarietà da parte dei suoi colleghi.

La Lega esprime piena solidarietà a Maria Grazia Benedetto, consigliera comunale di minoranza del centrodestra, vittima di un vile atto intimidatorio: una busta contenente un bossolo esploso e un messaggio minatorio che la invita a ritirarsi dalla politica.

Il segretario provinciale della Lega, Alessio Zanzottera, l’onorevole Fabrizio Cecchetti, referente della Lega Lombarda, e Donatella Magnoni, commissario della sezione locale, condannano fermamente questo gesto.

"È inaccettabile che, a qualsiasi livello politico, qualcuno cerchi di intimorire chi dedica tempo ed energie per il bene della propria comunità. La passione politica, soprattutto nei piccoli comuni, non è un lavoro, ma un impegno che richiede sacrifici e dedizione. Non possiamo permettere che tali atti minatori compromettano la partecipazione democratica."