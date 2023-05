Una buona notizia per i cittadini: la Giunta Lavanga dimezza la Tari

Tari dimezzata per i cittadini di Pogliano Milanese grazie alla decisione della Giunta guidata dal sindaco Carmine Lavanga. E’ stata una bellissima sorpresa quella che gli abitanti del paese hanno trovato nella cassetta delle lettere nei giorni scorsi quando Gesem ha inviato il bollettino per effettuare il pagamento della Tassa dei Rifiuti.

Una diminuzione del 50% rispetto allo scorso anno

Rispetto allo scorso anno, i cittadini hanno trovato una diminuzione della tassa di circa il 50%.

«Era una cosa che volevo portare a termine e ci sono riuscito - afferma il primo cittadino poglianese Lavanga - Siamo riusciti per quest’anno a fare questa diminuzione utilizzando i soldi del Fondo Covid degli anni 2020 e 2021 e una parte del bilancio comunale».

Un regalo inaspettato che ha reso felici i cittadini

«Abbiamo attuato la diminuzione della tassa per la maggior parte per le utenze domestiche - spiega il sindaco di Pogliano Milanese - Sono soddisfatto di essere riuscito a portare a termine questa idea».

Utilizzati i fondi del Covid e una parte del bilancio

Diminuzione della Tari che sarà solamente per quest’anno.

«Quest’anno abbiamo utilizzato i fondi del Covid e una parte del bilancio comunale, l’idea è quella di mantenere queste tariffe anche per il prossimo anno, insieme ai componenti della giunta stiamo già lavorando per questo».

Non solo diminuzione di circa il 50% della tassa, sempre in tema di rifiuti, il Comune di Pogliano è risultato tra i primi comuni gestiti della Gesem per quando riguarda la raccolta differenziata sul territorio comunale.