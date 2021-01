Un unico Comando di Polizia Locale per due Comuni

Un Comando di Polizia, due Comuni: è la scelta compiuta da Castano Primo e Nosate che dall’1 gennaio gestiranno in modo associato il servizio di Polizia Locale per garantire elevati standard di efficienza ed economicità.

Un unico Comando

La nuova struttura organizzativa di Polizia Locale avrà come comandante il commissario capo Massimo Masetti già responsabile di Castano Primo. In relazione al numero di operatori ed alla complessità organizzativa, uniformandosi alla nuova regolamentazione regionale, sarà attuato un modello assimilabile alla tipologia dei Comandi di presidio territoriale, ottimizzando così le risorse disponibili ed elevando ed estendendo anche in termini di copertura oraria il servizio offerto alla cittadinanza che si traduce in maggiore sicurezza per la popolazione.

Attualmente il Comando di Castano Primo consta di nove operatori di Polizia Locale tutti con qualifica di pubblica sicurezza ed un impiegato amministrativo a supporto dell’operatività del Corpo, a questi si andrà ad aggiungere il nuovo agente assunto dal Comune di Nosate. Ad oggi la Polizia Locale garantisce due turni e in caso di particolari esigenze vede la predisposizione di servizi in orario serale.

“E’ sempre un piacere cercare collaborazione sul territorio. Siamo certi che sarà una lunga ed efficace cooperazione che arricchirà, migliorando entrambi i comuni – ha commentato il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello – Con il Sindaco Cattaneo c’è una assoluta comunità di intenti e lavoreremo per renderla sempre più pratica e fattiva. Ora tutti al lavoro!”. E il primo cittadino di Nosate Roberto Cattaneo ha aggiunto: “Sono contento di intraprendere questo nuovo percorso con il Comune di Castano Primo e sono sicuro che questa collaborazione porterà eccellenti risultati sul territorio, visto l’ottimo rapporto comunicativo e di stima con il sindaco Giuseppe Pignatiello”.

TORNA ALLA HOME PAGE