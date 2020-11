“Un ulteriore pacchetto di risorse per sostenere tutte le imprese nuovamente colpite dalle limitazioni del Dpcm del 24 ottobre scorso“. È questa la richiesta rivolta al governatore Attilio Fontana, contenuta nella mozione urgente discussa e approvata ieri in aula consiliare, firmata dai capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale.

Le novità dell’ultimo Dpcm

“Un ulteriore pacchetto di risorse per le catgorie danneggiate”

“Siamo consapevoli dello sforzo compiuto finora dalla giunta regionale – afferma il consigliere di Noi con l’Italia, Luca Del Gobbo –. È stato fondamentale lo stanziamento di 3 miliardi di euro, nel maggio scorso, da spalmare sul triennio 2020-2022, per opere pubbliche subito cantierabili; o il bando “Safe Working – io riapro sicuro” per interventi connessi alla sicurezza sanitaria. Adesso chiediamo un ulteriore impegno per chi si è visto limitare o sospendere del tutto l’attività”.

Bar, palestre e piscine da aiutare

Le aziende a cui si riferisce la mozione sono quelle “legate alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, insieme a palestre, piscine e cinema, che hanno sostenuto spese anche ingenti per garantire sanificazione degli spazi, interventi per il distanziamento sociale, strumenti di igienizzazione e misurazione della temperatura corporea, oltre alla perdita di buona parte del consueto fatturato”.

Appello a Fontana

Per loro, spiega Del Gobbo, “chiediamo al presidente e alla Giunta di individuare strumenti e risorse per coprire i costi sostenuti da queste tipologie di aziende, agevolare un più rapido accesso al credito, erogare contributi a fondo perduto e innalzare i rimborsi previsti dal bando ‘Safe Working’”. Insomma, conclude Del Gobbo, “un pacchetto di misure e risorse che attutiscano il sacrificio che devono compiere certe categorie di lavoratori e di imprese. Sono convinto che anche questa volta Regione Lombardia saprà essere al loro fianco”.

