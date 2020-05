Un sostegno alla ripartenza: Lega Legnano al fianco di volontari e commercianti

Un sostegno alla ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus: Lega Legnano al fianco di volontari e commercianti.

L’emergenza sanitaria si è, purtroppo, trasformata anche in emergenza economica. Proprio per questo motivo Lega Legnano – Salvini premier ha pensato di affiancare al ringraziamento per i volontari, un simbolico sostegno ad alcune attività economiche legnanesi che hanno riaperto i battenti proprio durante queste ultime settimane: i bar.

Grazie al contributo di militanti, sostenitori e amici di sezione, hanno acquistato degli abbonamenti per il caffè, che verranno offerti ai volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Legnano e Parabiago e Protezione Civile Alberto da Giussano Odv- Legnano, attraverso la selezione, in modalità del tutto casuale, di uno o più bar per ogni contrada della città e regalando, altresí, dei flaconi di gel igienizzante ad ogni gestore di attività coinvolta.

Le parole di Lega Legnano