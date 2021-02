La proposta di Abbiateinbici agli amministratori abbiatensi: “Un questionario online per comprendere le esigenze di mobilità dei cittadini”

“Un questionario online per la mobilità sostenibile”

Piano per la mobilità sostenibile, Fiab Abbiategrasso Abbiateinbici invita l’Amministrazione di Abbiategrasso a prendere spunto dai colleghi di Monza e promuovere un questionario online per comprendere meglio le esigenze dei cittadini e ottenere le indicazioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi.

Il Pums di Città metropolitana

Lo scenario più ampio vede infatti Città metropolitana di Milano impegnata a definire il Pums, Piano per la mobilità sostenibile, strumento di pianificazione strategica per i bisogni di mobilità delle persone e delle imprese nell’area metropolitana, che determinerà gli investimenti per la mobilità a basso impatto ambientale, lo sviluppo dei trasporti e la implementazione e messa in rete dei percorsi ciclabili e pedonali del territorio dei prossimi anni. Con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita in base a principi di integrazione e di coordinamento con i piani infrastrutturali settoriali, territoriali, urbanistici, con il sistema integrato del trasporto pubblico locale e con i Pums dei singoli Comuni.

“Opportunità straordinaria per migliorare i trasporti”

Da ottobre la proposta di documento di piano è a disposizione dei Comuni metropolitani che, consultati i cittadini, possono dare contributi e osservazioni. Argomenta Abbiateinbici con una nota: “Si presenta dunque una opportunità straordinaria per migliorare la situazione dei trasporti della nostra città, che soffre di gravi carenze sia per il trasporto pubblico ferroviario e su gomma che per la viabilità extraurbana. Finora però il nostro comune non si è espresso e le priorità degli abbiatensi, la cui partecipazione attiva è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi del piano, non sono state ancora ascoltate”.

“Amministratori abbiatensi, copiate i colleghi di Monza”

Da qui l’appello agli amministatori abbiatensi: “Ci permettiamo così di suggerire ai nostri amministratori di “copiare” una interessante iniziativa del comune di Monza che, per conoscere le esigenze e capire come la popolazione si sposta, invita i cittadini a rispondere a un questionario online. Ci sembra un modo semplice ed efficace per coinvolgere i cittadini ed ottenere indicazioni essenziali per lo sviluppo del nostro territorio nel prossimo futuro”